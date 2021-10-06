В Европе энергозатратные производства закрываются из-за высоких цен на газ

Европейские промышленные предприятия останавливают работу на фоне ежедневно растущих цен на газ и электроэнергию. Вынуждены закрываться производства, потребляющие много энергии, поскольку производство становится нерентабельным, пишет Bloomberg.

Объединение энергозатратных производств в Великобритании (EIUG) призвало правительство поддержать промышленность на фоне растущих цен на энергоносители. Альтернативой станет закрытие предприятий еще до Нового года, заявили в EIUG.

Немецкая SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH объявила о сокращении производства на 20%. Производитель аммиака в год потребляет столько газа, сколько и 50 тыс. домохозяйств и предупредил о полной остановке заводов, если ситуация на рынке газа не изменится.

Ее главный конкурент, компания BASF SE тоже сократила производство и начала подготовку к дефициту газа. Руководство ожидает нехватку голубого топлива после периода ценового шока. Химические компании Borealis AG в Австрии и Yara International ASA в Норвегии также уменьшили объемы выпуска продукции.

Эксперты предупредили, что закрытие химзаводов повлияет на сельское хозяйство, то есть вызовет рост цен и инфляции.

Напомним, сегодня на торгах цена на газ установила новый исторический рекорд в 1900 долларов за тысячу кубометров. С начала месяца стоимость газа в Европе выросла почти на 40%.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 06.10.21

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