Энергетический коллапс в Европе: биржевые цены на газ приблизились к отметке $2000

Сегодня на торгах на лондонской бирже ICE Futures вновь обновлен исторический рекорд стоимости газа. Котировки на «голубое топливо» взлетели до $1 900 за тысячу кубометров.

На открытии торгов цена на газ поднялась до $1596,8, несколько минут спустя достигла $1607,2 доллара, а к 11:16 добралась до отметки в $1712,4 доллара. Накануне котировки также повышались, только на закрытии биржи снизившись до $1417,7, отмечает РИА «Новости».

Стоимость газа на европейском рынке резко взлетела в последние дни. Первого октября ноябрьский газовый фьючерс на бирже ICE Futures торговался по $1197 за тысячу кубометров. Таким образом, с начала месяца биржевая цена газа в Европе выросла почти на 40%, а с начала августа стоимость подскочила более чем в четыре раза почти с $500.

Эксперты объясняют рост цен на газ в Европе низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии. В этих условиях аналитики прогнозируют, что биржевые цены на газ в Европе могут подскочить до $2 000 за тысячу кубометров.

Как считает президент Сербии Александр Вучич, энергетический кризис в Европе с рекордным ростом цен на газ вызван отсутствием у многизх стран долгосрочных контрактов на поставки «голубого топлива» из России, а также «углеродным налогом». «Первая причина энергетического кризиса заключается в углеродном налоге. Вторая причина – в том, что в феврале и марте все посчитали, что выходят из главной волны коронавируса, и захотели увеличить свое производство, используя дешевый газ, который был у них в хранилищах. Они [страны] потратили запасы, не подписав вовремя договоры о долгосрочных закупках газа с Россией», – пояснил президент Сербии.

Лондон, Светлана Антонова

Лондон. Другие новости 06.10.21

В России второй день подряд обновляется антирекорд по смертности от коронавируса. / Мосгордума решила продолжить работу дистанционно. / Обвиняемая в хищении 50 млн рублей вице-президент Сбербанка Ракова задержана. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»