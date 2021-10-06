Путин становится «создателем королей»: президент Сербии назвал главные причины энергетического кризиса в Европе

Энергетический кризис в Европе с рекордным ростом цен на газ вызван тем фактом, что многие страны не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки «голубого топлива» из России. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. По его словам, сказался также «углеродный налог».

«Первая причина энергетического кризиса заключается в углеродном налоге. Вторая причина – в том, что в феврале и марте все посчитали, что выходят из главной волны коронавируса, и захотели увеличить свое производство, используя дешевый газ, который был у них в хранилищах. Они [страны] потратили запасы, не подписав вовремя договоры о долгосрочных закупках газа с Россией», – пояснил президент Сербии, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«И сейчас [президент РФ Владимир] Путин является абсолютным «создателем королей» – он может решать, для кого и насколько поднять цену. Сейчас подскочила и стоимость угля, и все снова запустили атомные станции на полную мощность. Посмотрим, что еще будет с Белоруссией, которой не разрешали продажу энергии», – сказал Вучич.

Президент Сербии также подчеркнул, что решение о строительстве газопровода «Балканский поток», являющегося частью «Турецкого потока», было «очень мудрым», поскольку обеспечило Сербию газом по доступной цене. При этом Вучич заверил, что предстоящей зимой страна будет располагать достаточным количеством газа и электроэнергии для обеспечения всех своих нужд.

По словам сербского лидера, гражданам не о чем беспокоиться, поскольку государство постарается не повышать цены на электроэнергию и газ для населения. «Сегодня цена на газ составляет невероятные $1400 (на момент публикации стоимость топливо превысила $1600) за тысячу кубометров, а мы покупаем его по цене $270. К счастью, у нас достаточно газа и электроэнергии», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 05.10.21

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