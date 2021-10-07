Минимум 13 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись в индийском штате Уттар-Прадеш утром 7 октября. В результате 13 человек погибли, 30 получили различные травмы, сообщает Janta Ka Reporte. По другой информации, число погибших выросло до 15 человек.

По предварительным данным, виновников ДТП стал водитель грузовика. Он выехал на встречную полосу и лоб с лоб столкнулся с автобусом. Оба транспортных средства ехали с большой скоростью, и от удара передние части автобуса и грузовика оказались полностью разрушены.

Спасатели доставали раненых из-под металлических обломков. А чтобы добраться до некоторых, пришлось разрезать автобус.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления всем пострадавшим. Он пообещал денежные выплаты по 200 тыс. рупий семьям умерших и по 50 тыс. – каждому пассажиру с травмой.

Напомним, в начале сентября 21 человек, в том числе трое детей, стали жертвами ДТП в Боливии. Авария случилась из-за технической неисправности: когда водитель резко затормозил, в автобусе лопнул тормозной шланг. Автомобиль слетел в овраг и перевернулся.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

Нью-Дели. Другие новости 07.10.21

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