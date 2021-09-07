Более 20 человек погибли в ДТП с автобусом в Боливии

Рейсовый автобус ворвался в овраг в центральном регионе Боливии. Как минимум 21 человек погиб, среди них трое несовершеннолетних.

Об аварии сообщил президент страны Луис Арсе на своей странице в соцсети.

«В результате аварии с автобусом в центральном департаменте Кочабамба 21 человек погиб и 12 получили травмы. Выражаем соболезнования семьям погибших», – написал политик в Twitter.

Водитель выжил и рассказал, что после очередного поворота ему пришлось резко затормозить, и тогда лопнул тормозной шланг. С ним в поездку отправилась его жена, она погибла, передает телеканал Unitel.

Напомним, в китайской провинции Аньхой пикап с рабочими рухнул в пропасть. Водитель перевозил рабочих местной чайной фермы и не справился с управлением. 12 человек погибли, двое выживших доставлены в больницу.

Сукре, Наталья Рязанова

Сукре. Другие новости 07.09.21

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