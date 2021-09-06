В Китае пикап рухнул в пропасть, 12 человек погибли

В Китае пикап с пассажирами сорвался в пропасть. В результате погибли 12 человек, сообщает газета China Daily.

Авария произошла у горного поселка Нючжэнь в провинции Аньхой. На автомобиле ехали работники местной чайной фермы. По всей видимости, водитель не справился с управлением, пикап упал в ущелье.

До прибытия спасателей скончались 11 человек. Еще один пострадавший умер от полученных травм уже в больнице. Два человека госпитализированы, их ранения не представляют опасности для жизни.

Правоохранительные органы проводят расследование причин аварии.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 06.09.21

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