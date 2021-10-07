Число жертв циклона «Шахин» выросло до 14 человек

Число погибших в результате тропического шторма «Шахин» увеличилось до 14 человек. Сильные ливни в некоторых районах Омана и Ирана вызвали наводнения, передает Associated Press.

Ранее сообщалось о десяти погибших: четырех в Иране и шести в Омане. По данным агентства, спасатели в Омане нашли тела двух пропавших без вести рыбаков. Судьба еще трех оманских рыбаков и нескольких граждан Ирана остается неизвестной.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Омана обещал 1000 оманских реалов владельцу каждого поврежденного стихией дома. Спасатели и военные продолжают работать над ликвидацией последствий циклона. Жителям пострадавших районов доставляют чистую воду, продукты и одеяла.

«Шахин» обрушился на Афганистан, Оман и Иран 3 октября. Скорость порывов ветра достигала 150 км/ч. были повреждены линии электропередач, дороги, приостановлена работа аэропорта в оманской столице Маскате.

Маскат, Наталья Рязанова

Маскат. Другие новости 07.10.21

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