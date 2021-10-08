Американский антипрививочник до смерти рассорился с братом-фармацевтом

Житель штата Мэриленд в США стал фигурантом уголовного дела из-за убеждений во вреде прививки от коронавируса. 46-летнего Джеффри Бернхэма обвинили в убийстве трех человек, включая брата-фармацевта.

Следователи собрали доказательства, что мужчина не ладил с братом из-за его профессии. Антипрививочник часто говорил матери, что «разберется» с братом. Потому что тот якобы знает, почему «правительство травит людей» с помощью вакцины от Covid-19, передает телеканал NBC.

По версии следствия, Джеффри убил пожилую женщину Ребекку Рейнольдс и угнал ее машину, чтобы добраться до дома брата. Там он убил своего 58-летнего родственника Брайана Робинетта и его жену Келли Сью.

Джеффри уехал на машине брата, но в ней закончился бензин, и мужчина остановился около одного из домов, чтобы попросить горючего. Владелец дома вспомнил, что неожиданный гость говорил, что его брат работал фармацевтом и «убивал людей вакцинами от Covid-19».

Сейчас прокуратура уточняет обвинительное заключение, чтобы передать дело в суд.

Напомним, в Италии полиция провела серию рейдов против экстремистов, выступающих против прививок от коронавируса. По данным полиции, они готовились к противоправным актам и запаслись ножами, кастетами и даже огнестрельным оружием.

Аннаполис, Наталья Рязанова

Аннаполис. Другие новости 08.10.21

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