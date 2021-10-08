В США законом запретили снимать презерватив во время секса

Власти американского штата Калифорния приняли закон, который запрещает снимать презерватив до окончания полового акта, если партнер не дал на это своего разрешения. Об этом сообщает Associated Press.

Законопроект подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Так называемый «стелсинг» (stealthing) теперь трактуется как «насильственные действия сексуального характера». Жертвы смогут обращаться в суд и требовать от нарушителей возмещения ущерба.

Юристы уже предупредили о сложностях, которые возникнут при рассмотрении дел о «стелсинге». Так будет очень сложно доказать умышленность действий. К тому же, норма приравнивает изнасилование супруги к насильственным действиям над посторонней женщиной.

В апреле в Новой Зеландии мужчина был признан виновным в изнасиловании, после того как снял презерватив во время полового акта без ведома его партнерши. По данным полиции, это первый известный приговор за преступление подобного рода в данной стране.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 08.10.21

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