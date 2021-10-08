«Мертвые души» и лесной камуфляж: раскрыты ошибки США в Афганистане

Власти США ищут причины неудачи своей кампании в Афганистане. Генеральный инспектор представил Конгрессу доклад с результатами проверки, которая выявила кражу топлива, «мертвые души» десятки миллионов, потраченные на лесной камуфляж.

Так, один из генералов заказал для войск в Афганистане форму с узором Spec4ce Forest, то есть для лесистой местности. Которая занимает всего 2% территории страны. Сотрудники Пентагона одобрили заказа и выделили 28 млн долларов на пошив миллиона комплектов униформы.

Согласно отчету, американские силы сталкивались с коррупцией на каждом шагу. Более половины топлива, отправленного из США на нужды афганских властей, было украдено. А чтобы закупить бензин на месте, потратили 1,25 млрд долларов за тендер на миллиард долларов. Вашингтон выделил деньги на строительство 500 больниц, но треть из них так и не появились на карте страны, сообщает CNN. Судя по документам, некоторые располагались прямо в водах Средиземного моря.

Американцы построили военную базу за 36 млн долларов, но ее пришлось закрыть сразу после возведения – за ненадобностью. Купленные за 500 млн долларов 16 военно-транспортных самолетов использовались всего год. Еще пять лет они ржавели на базе, после чего их сдали на металлолом за 40 тыс. долларов.

На строительство электростанции в Тарахиле США выделили 335 млн долларов. Она работала на дизеле, а поставки топлива для нее обходились еще в 245 млн долларов в год. Местные власти использовали станцию всего на 2,2% из-за дороговизны топлива и покупали более дешевую энергию из Узбекистана.

На строительство кольцевой дороги вокруг Афганистана выделили 249 млн долларов, но построено было только 15% от проекта. При этом 3,5 года работы вообще не велись, и уложенное полотно пришло в негодность.

Инспектор назвал афганскую кампанию самой масштабной по числу «призраков»: солдат и полицейских, которые никогда не выезжали в Афганистан. «Мертвые души» проходили по всем ведомостям, на их содержание выделяли деньги, платили зарплату.

По данным телеканала, с 2002 по 2018 год Америка тратила 1,5 млн долларов в день на программы по борьбе с наркотиками. Но их производство в 2017 году в четыре раза превзошло 2002 год.

По словам президента США Джо Байдена, Америка потратила на кампанию в Афганистане почти два триллиона долларов за 20 лет.

Напомним, 30 августа Вашингтон объявил, что последние американские солдаты покинули Афганистан после самой продолжительной войны в истории США.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 08.10.21

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