Почти 30 человек погибли при наводнении в Китае

Сильные ливни вызвали обширные наводнения в китайских провинциях Шаньси и Хэбэй. Там погибли 28 человек, а всего пострадали около двух миллионов.

Самый мощный паводок за всю историю наблюдений случился в провинции Шаньси. 15 человек погибли, судьба трех неизвестна. Всего в зоне подтопления оказались 1,76 млн жителей, из них 120 100 человек властям пришлось эвакуировать, сообщает агентство Синьхуа.

Еще 13 человек стали жертвами наводнения в провинции Хэбэй. Они были пассажирами автобуса, перевозившего 51 человека. Вопреки запрету водитель выехал на затопленный мост, и автобус сорвался в реку. Спасатели сумели достать из воды 37 человек, но 13 утонули. Один считается пропавшим без вести, его тело не найдено.

Предварительный ущерб от наводнения уже составил 5,03 млрд юаней, то есть около 780 млн долларов.

Как сообщал «Новый День», сильное наводнение случилось в Китае в июле. Тогда погибли 69 человек, и пострадали более двух миллионов. Пострадало множество сельскохозяйственных угодий.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 12.10.21

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