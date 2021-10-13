Шведские медики привили подростков просроченной вакциной Pfizer

Прививочные пункты в Швеции по ошибке использовали просроченную вакцину от коронавируса Pfizer. Большинство привитых старым препаратом – подростки, сообщают «Вести.ру».

Более ста человек сделали прививку препаратом, у которого за 11 дней до этого закончился срок годности. Большая часть из них – дети 12-15 лет. Врачи признали свою ошибку и заявили, что вакцина попала в прививочные кабинеты по ошибке.

Пока медики не могут сказать, какими будут последствия и как препарат подействует на людей. Врачи надеются, что вакцина просто не сработает и не вызовет последствий. Разработчика попросили разъяснить возможные последствия, но ответа пока нет.

Всем, кто получил просроченную вакцину, сообщат об ошибке по телефону или по почте. Предполагается, что желающие смогут повторно сделать прививку препаратом из новой поставки.

Это не первый случай использования препаратов против коронавируса после истечения срока годности. В июне около 900 жителей Нью-Йорка получили просроченную вакцину от Covid-19. Препараты компаний Pfizer и BioNTech слишком долго пролежали в морозильнике, и срок их годности закончился. Американцам посоветовали привиться повторно.

Стокгольм, Наталья Рязанова

Стокгольм. Другие новости 13.10.21

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