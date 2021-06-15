Сотни американцев получили просроченную вакцину от коронавируса

Жители Нью-Йорка получили просроченную вакцину от коронавирусной инфекции. Было установлено, что препараты слишком долго пролежали в морозильнике, их эффективность могла снизиться.
899 жителей американского мегаполиса получили письма, в которых сообщалось об ошибке. Все они ставили прививку от Covid-19 в пункте вакцинации на Таймс-сквер, сообщает New York Post.
Выяснилось, что препараты, разработанные компаниями Pfizer и BioNTech, хранились в морозильной камере дольше положенного до их введения времени.
Предполагается, что негативных последствий для здоровья привитых просроченной вакциной не возникнет. Однако эффективность не гарантируется, поэтому гражданам рекомендовали сделать прививку повторно.
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
Нью-Йорк. Другие новости 15.06.21
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