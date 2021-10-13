В раде заявили о недоверии Запада к Зеленскому

Западные страны скептически настроены в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Его перестали считать способным установить прочный мир или развязать войну с Россией, заявил Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.

«Они уже все увидели, что такое Зеленский, что это явно не человек, который обеспечит мир на востоке. А те, кто хотят войны с Россией, тоже не считают, что Зеленский надежный и готов идти в атаку на Кремль», – сказал парламентарий в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Олег Волошин причислил помощника госсекретаря США Викторию Нуланд к тем, кто продвигает в Вашингтоне новую политику в отношении украинского лидера.

«Она очень скептически настроена, она реально считает, что по всем пунктам Зеленский либо неуправляемый, либо непредсказуемый», – заявил депутат, сославшись на собственные источники.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с действующим руководством Украины бессмысленно вести переговоры. По его мнению, Владимир Зеленский полностью утратил «политическую и нравственную ориентацию», а его страна находится под внешним управлением Запада.

Программа визита Виктории Нуланд в Москву расписана до 13 октября. Она включает переговоры по двусторонним проблемам США и России, а также по ситуации в регионе и мире в целом.

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 13.10.21

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