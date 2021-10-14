Датчанин задержан за расстрел норвежцев из лука

Полиция норвежского города Конгсберг нашла подозреваемого в стрельбе из лука, в результате которой пять человек погибли. Нападавшим оказался 37-летний гражданин Дании, пишет Laagendalsposten со ссылкой на заявление полиции.

Правоохранители попросили не верит слухам в соцсетях и не совершать никаких действий в отношении людей, не связанных с инцидентом. Задержанного датчанина, который постоянно проживал в Конгсберге, отвезли в Драммен и уже предъявили обвинение.

Подробности обвинения пока не раскрываются, как и мотивы поступка подозреваемого.

Напомним, вечером в среду пять человек погибли, двое были ранены в результате стрельбы из лука, которую подозреваемый открыл по прохожим. Одним из пострадавших стал сотрудник полиции, находившийся на улице не при исполнении.

Конгсберг, Наталья Рязанова

Конгсберг. Другие новости 14.10.21

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