Жителя Ирана ослепят по приговору суда

В Иране суд приговорил мужчину к ослеплению. Такое наказание обвиняемый получил за драку, где его оппонент лишился глаза. Об этом сообщает издание IranWire.

45-летний иранец подрался с другим мужчиной, в результате пострадавший ослеп на один глаз. Согласно закону страны о возмездии, известному как «кисас», виновный должен понести наказание, равное по тяжести совершенному противоправному деянию.

Не уточняется, будет ли мужчина ослеплен на один глаз, или лишится зрения полностью. Также не разглашается, когда и каким образом приговор будет приведен в исполнение.

Тегеран, Зоя Осколкова

Тегеран. Другие новости 14.10.21

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