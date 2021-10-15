В Италии начали требовать ковид-паспорта у всех работников

С 15 октября начало действовать положение об обязательных ковид-паспортах для всех работников в Италии. Власти ввели наказание для непривитых сотрудников и их работодателей, которые решат допустить их в офис, пишет Reuters.

Новые правила касаются не только сотрудников госструктур, но и частного бизнеса. Для допуска к работе гражданин должен показать документ о прививке от коронавируса. Без ковид-паспорта работодатель не имеет права впускать работника в офис или за прилавок, но и не может уволить или отстранить от работы. Однако пропуски рабочего времени из-за отсутствия прививки не будут оплачиваться.

Нарушители новых правил заплатят штраф от 400 до 1000 евро. Причем, наказание грозит как работнику, так и начальству.

Напомним, Италия первая из европейских стран ввела подобную меру. В конце сентября по всей стране вновь были развернуты ковидные госпитали из-за роста заболеваемости.

Рим, Наталья Рязанова

Рим. Другие новости 15.10.21

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