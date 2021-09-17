Италия первой в Европе ввела ковид-паспорта для работников всех сфер

Власти Италии обязали всех работающих жителей иметь ковид-паспорта. С 15 октября всем, кто не сделал прививку от коронавируса, будут грозить штрафы и отстранение от работы, пишет Reuters.

Италия стала первое европейской страной, которая распространила обязательную вакцинацию на все работающее население. Новые правила коснутся как госучреждений, так и частного сектора.

Непривитых от Covid-19 для начала будут отстранять от работы без оплаты. Каждый допущенный к работе человек без прививки обойдется работодателю в 400-1000 евро штрафа. Самого работника могут оштрафовать на 600-1500 евро.

Ранее в разных странах Европы власти обязали привиться от коронавируса разные категории работников, в первую очередь, медиков. Власти Франции отстранили от работы три тысячи медработников без прививки от Covid-19.

Без сертификата о вакцинации жителям запрещено посещать развлекательные и спортивные учреждения и даже больницы. Без прививки принимают только экстренных больных. Подобные правила вызвали волну возмущения и акции протеста, на которые французы выходят уже несколько суббот подряд.

Рим, Наталья Рязанова

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