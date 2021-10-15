Число погибших в перестрелке в Бейруте выросло до семи человек

Еще два человека погибли в результате стрельбы на митинге в ливанском Бейруте. Ранее сообщалось о пяти погибших, теперь число жертв достигло семи, сообщает телеканал Al Hadath.

Еще 32 человека ранены, некоторые довольно серьезно и находятся в тяжелом состоянии. 15 октября объявлено днем траура по погибшим.

Подробности о стрелке пока не раскрываются.

Как сообщал «Новый День», во время акции протеста в ливанской столице случилась стрельба. По предварительным данным, неизвестный палил и по демонстрантам, и по военным патрулям. Причиной демонстрации было недовольство граждан судьей Тареком Битаром, который расследует взрыв в городском порту в 2020 году. Битара подозревают в намеренной политизации расследования.

Бейрут, Наталья Рязанова

Бейрут. Другие новости 15.10.21

В Италии начали требовать ковид-паспорта у всех работников. / Экс-президент США Билл Клинтон попал в больницу. / Панама легализовала марихуану. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»