Британская лаборатория выдала 43 000 ложных отрицательных тестов на Covid-19

Британский регулятор приостановил тестирование на коронавирус в лаборатории Immensa Health Clinic Ltd. Специалисты подозревают, что 43 тыс. ее клиентов могли получить ложноотрицательный тест на Covid-19, передает Reuters.

Система отслеживания NHS Test and Trace (NHS TT) установила, что перед сдачей ПЦР-теста у этих граждан был положительный результат на тестовых полосках LFD. При этом специалисты отметили, что сами тест-системы работают исправно.

По данным NHS TT, лаборатория обработала 400 тыс. анализов, и большинство дали отрицательный результат. Но жители юго-запада Англии, проверявшиеся с 8 сентября по 12 октября, могли получить ложный тест. Сейчас сотрудники NHS TT обзванивают их, объясняют проблему и приглашают на повторное тестирование. Анализы передадут в другие лаборатории.

Напомним, Минздрав России предупредил, что в 30-40% случаев тест на коронавирус может дать ложный отрицательный результат из-за неправильного забора биоматериала у пациента.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 15.10.21

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