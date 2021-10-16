ИГ* взяла ответственность за теракт в мечети Кандагара

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в Кандагаре. В результате теракта, совершенного 15 октября, погибли и пострадали около 150 человек.

Нападение на шиитскую мечеть организовала и осуществила ячейка ИГ, действующая в Афганистане и Пакистане, сообщает Aamaj News. Террористическая группировка назвала имена исполнителей: Анас Хорасани и Абу Али Балучи.

Число погибших в результате взрыва выросло до 63 человек. еще 83 получили различные ранения, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в местной больнице.

Как сообщал «Новый День», в самой большой мечети Афганистана шиитской Биби-Фатима прогремел взрыв. Подрыв совершил террорист-смертник, дождавшись большого скопления верующих. Сначала сообщалось о 25 погибших и 20 раненых.

* группировка признана террористической и запрещена в России.

Кандагар, Наталья Рязанова

Кандагар. Другие новости 16.10.21

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