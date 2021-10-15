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Пятница, 15 октября 2021, 14:41 мск

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Жертвами теракта в мечети Афганистана стали 25 человек

При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, еще 20 верующих получили ранения. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

Теракт произошел в шиитской мечети Биби-Фатима – самой большой мечети Афганистана. Отмечается, что подрыв совершил террорист-смертник при большом скоплении прихожан, во время пятничной молитвы.

Этот теракт стал еще одним в серии подобных преступлений, совершенных против религиозных центров Афганистана. В основном смертники наносят удары по шиитским мечетям.

Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек. Чаще всего ответственность за подрывы берет на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Кандагар, Зоя Осколкова

Кандагар. Другие новости 15.10.21

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