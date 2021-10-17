Financial Times: КНР создала ядерную ракету, способную облететь Землю

Китай создал гиперзвуковую ракету, которая успешно прошла испытания, облетев весь земной шар, пишет Financial Times со ссылкой на источник в американской разведке. Ракета может нести ядерный заряд и успешно поразила цель после кругосветного путешествия.

Испытания нового оружия состоялись еще в августе, но издание узнало о них только сейчас. За весь полет гиперзвуковой планирующий блок отклонился от цели всего на несколько десятков метров.

Источник признал, что «передовой космический потенциал» КНР застиг американскую разведку врасплох. Судя по успешным испытаниям Китай «гораздо дальше продвинулся в разработке гиперзвукового оружия, чем полагали американские официальные лица». Эксперты оценили угрозу новой ракеты для США, ведь аппарат может пролететь через Антарктиду и ударить по Штатам с юга, наименее защищенного системой противоракетной обороны.

Напомним, в конце сентября Америка серьезно восприняла новость об испытаниях новой гиперзвуковой ракеты КНДР. В Вашингтоне отметили, что всегда внимательно следят за данными о любых новых возможностях в сфере вооружений.

Пекин, Наталья Рязанова

Пекин. Другие новости 16.10.21

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