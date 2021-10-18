В Испании молодежь устроила массовую драку из-за ненадетых масок

Массовая драка случилась в испанском Тенерифе в ночь на 18 октября. Две группы молодежи столкнулись из-за того, что одна из них не надела защитные маски, пишут «Известия».

Молодые люди устроили танцевальную вечеринку на парковке района в Эль-Куадрилатеро. Но некоторые танцующие были без масок. Местные жители попросили гостей соблюдать антиковидные меры, но те отказались.

Завязалась ссора, переросшая в драку. При чем, в ход пошли не только кулаки, но и пустые бутылки, которые дерущиеся бросали друг в друга. Жители ближайших домов вызвали полицию.

Противостояние сторонников и противников карантинных мер иногда доводит до трагедии. Так, полиция подозревает жителя США в убийстве собственного брата из-за разницы во взглядах на прививки от коронавируса. По версии следствия, антипрививочник убил родственника-фармацевта и его жену, заявив, что тот вместе с правительством «травит людей» с помощью вакцины от Covid-19.

Тенерифе, Наталья Рязанова

Тенерифе. Другие новости 17.10.21

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