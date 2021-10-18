Власти Кипра приравняли не закончивших вакцинацию к непривитым от Covid-19

Власти Кипра официально объявили непривитыми от коронавируса тех, кто получил только одну дозу вакцины. Теперь они не смогут посещать супермаркеты и рестораны, передает ТАСС.

На Кипре выявили 11 тыс. человек, не завершивших вакцинацию от Covid-19. Национальный Минздрав напомнил, что одна доза вакцины не дает такой защиты от новых штаммов, как полный курс.

Поэтому 5 октября власти официально приравняли граждан с одной дозой вакцины от коронавируса к полностью непривитым. Новые правила вступили в силу 18 октября, и теперь не закончившие вакцинацию киприоты не смогут получить пропуски SafePass.

Антиковидный SafePass дает возможность посещать культурные и спортивные заведения, супермаркеты и магазины промтоваров, а также офисы. Иностранцы вместо SafePass используют форму CyprusFlightPass, которую заполняют при въезде в страну.

Напомним, с 15 октября все работники в Италии обязаны получить ковид-паспорт с отметкой о прививке. Без этого документа им нет доступа на рабочее место. Нарушителям грозит штраф от 400 до 1000 евро.

Никосия, Наталья Рязанова

Никосия. Другие новости 18.10.21

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