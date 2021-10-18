Полиция Албании расследует смерть четырех россиян как убийство

Полиция Албании возбудила уголовное дело об убийстве по факту смерти четырех туристов из России. Следователи пока не определились с основной версией произошедшего, пишет Albanian daily news.

Напомним, вечером 16 октября четырех россиян нашли мертвыми в сауне отеля Gloria Palace на курорте Керрет. Полиция предположила, что супруги, их дочь и ее бойфренд задохнулись.

Сотрудники отеля рассказали, что россияне стали первыми пользователями спа-зоны за неделю. В пятницу один из персонала слил всю воду из бассейна, почистил его щеткой, обработал хлорином к приезду гостей. Россияне специально заказали водные услуги, чтобы отдохнуть после поездки в Северную Македонию.

Одна из версий полиции – отравление парами хлора от воды в бассейне. По другой, виновата неисправная вентиляция.

Тирана, Наталья Рязанова

Тирана. Другие новости 18.10.21

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