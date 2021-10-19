ООН: через 20 лет в Африке исчезнут все ледники

К 2040-м годам африканские горы полностью лишатся ледников из-за быстрого потепления. Горный массив Кения потеряет снежную шапку на 10 лет раньше других, следует из доклада Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Синоптики предупредили, что в Африке климат теплеет быстрее, чем в других районах земного шара, и ледники тают с большей скоростью. Сейчас ледниковые шапки есть только на массивах Кения в одноименной республике, Рувензори в Уганде и Килиманджаро в Танзании.

«Ледники слишком малы, чтобы быть крупными резервуарами воды, они имеют значительное туристическое и научное значение. Если таяние продолжится, то приведет к полной дегляциации к 2040-м годам», – цитирует доклад ТАСС.

Из-за быстрого потепления уровень Индийского и Атлантического океанов у побережья Африки повышается быстрее, чем в среднем по миру. Это повлияло на обильные осадки в 2020 году, которые привели к наводнениям в Судане и Южном Судане, Чаде, Эфиопии. А на Мадагаскаре случилась засуха, вызвавшая гуманитарный кризис. Более 1,2 млн человек стали беженцами из-за стихийных бедствий, еще полмиллиона – из-за вооруженных конфликтов.

Напомним, наводнения грозят 500 млн человек из-за повышения уровня Мирового океана. Потепление климата на Земле всего на полградуса приведет к тому, что еще 200 млн городских жителей будут регулярно страдать от наводнений и сильных штормов. Угроза больше всего для Китая, Индии, Индонезии, Бангладеша и Вьетнама.

Женева, Наталья Рязанова

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