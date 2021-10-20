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Среда, 20 октября 2021, 13:23 мск

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Остров Пальма сотрясли самые сильные подземные толчки с пробуждения вулкана

Фото: twitter.com/ideal_jaen/

На испанском острове Пальма случилось землетрясение в 4,8 баллов, сообщил Национальный географический институт в Twitter. Это были самые сильные подземные толчки с начала извержения вулкана.

По данным ученых, очаг землетрясения находился на глубине 39 км под поселением Вилья-де-Масо. Жителей попросили не волноваться.

С пробуждения вулкана Кумбре-Вьеха месяц назад в этой части Канарских островов повысилась сейсмическая активность. Так, 15 октября случилось землетрясение магнитудой 4,5. Очаг определили на глубине 36 км.

Санта-Крус-де-ла-Пальма, Наталья Рязанова

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