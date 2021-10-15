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Пятница, 15 октября 2021, 16:13 мск

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На острове Пальма вновь произошло землетрясение

Фото: Pixabay

На испанском острове Пальма, где извергается вулкан Кумбре-Вьеха, произошло еще одно землетрясение. Об этом сообщает газета The Independent.

Очаг землетрясения залегал на глубине 36 км, магнитуда оценивается в 4,5 балла. Этот подземный толчок был самым мощным с начала извержения. По словам ученых, землетрясение спровоцировало «настоящее лавовое цунами».

Информация о пострадавших в результате произошедшего не поступала.

Напомним, вулкан на испанском острове Пальма активизировался после серии подземных толчков 19 сентября. Власти эвакуировали около шести тысяч местных жителей. Потоками лавы были уничтожены около 600 домов, а также церквей и банановых плантаций.

23 сентября ученые предупредили о погодных аномалиях, которые последуют за извержением вулкана. Округе могут грозить кислотные дожди, если лава достигнет океана. Местная авиакомпания Binter прекратила полеты на остров из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла. 29 сентября лава начала стекать в океан, образовав огромную огненную пирамиду.

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