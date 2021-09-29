Потоки лавы создали огненную пирамиду на Канарах

Около Канарских островов появилась огненная пирамида, сложившаяся из потоков лавы, извергающихся из вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщил в твиттере Испанский институт океанографии (Instituto Espanol de Oceanografia, IEO).

Лавовый поток на южном склоне вулкана на острове Пальма достиг Атлантического океана. «Создается впечатляющая залежь высотой более 50 метров», – говорится в сообщении.

Напомним, вулкан на испанском острове Пальма активизировался после серии подземных толчков 19 сентября. Власти эвакуировали около шести тысяч местных жителей. Потоками лавы были уничтожены около 600 домов, а также церквей и банановых плантаций.

23 сентября ученые предупредили о погодных аномалиях, которые последуют за извержением вулкана. Округе могут грозить кислотные дожди, если лава достигнет океана. С 25 сентября местная авиакомпания Binter прекратила полеты на остров из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла.

Власти Испании объявили остров зоной бедствия и выделили первый пакет мер помощи в размере 10,5 млн евро. Деньги пойдут на покупку домов и мебели жителями региона.

Санта-Крус-де-ла-Пальма, Зоя Осколкова

Санта-Крус-де-ла-Пальма. Другие новости 29.09.21

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