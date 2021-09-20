Лава у порога: 5 тысяч испанцев бросили дома из-за извержения вулкана

В Испании власти острова Пальма эвакуировали около пяти тысяч жителей из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Лава перекрыла некоторые участки дорог и подошла к порогам ближайших к вулкану домов, передает Reuters.

Остров входит в Канарский архипелаг. Власти островов заверили, что ставшая опасной зона малонаселена, и посоветовали туристам и местным жителям не заходить в окрестности вулкана.

Экстренные службы эвакуировали жителей крупнейшего города на острове Лос-Льянос-де-Аридане и четырех ближайших деревень. Людей вместе с сельскохозяйственными животными вывезли в безопасные места. О пострадавших пока не сообщается.

Специалисты отметили, что лава не только стекает по склонам, но и бьет вверх их жерла. Вместе с тем, полеты на Канарские острова не отменены. Затруднено автомобильное движение в некоторых районах, потому что потоки лавы перекрыли дороги.

Местные жители отметили, что предыдущее извержение вулкана Кумбре-Вьеха было около 50 лет назад. А в 1971 году на острове Пальма просыпался другой вулкан – Тенегия.

Санта-Крус-де-ла-Пальма, Наталья Рязанова

Санта-Крус-де-ла-Пальма. Другие новости 19.09.21

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