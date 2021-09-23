Ученые предупредили о кислотных дождях после извержения вулкана на острове Пальма

Ученые предупредили о погодных аномалиях, которые последуют за извержением вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма. Округе могут грозить кислотные дожди, если лава достигнет океана, к которому движется, передает «Вести.ру».

По данным Вулканологического института Канарских островов, вулкан ежедневно выбрасывает в атмосферу около 10 тонн ядовитого диоксида серы, передает телекомпания «Мир». И это не считая клубов пепла, засыпавшего все окрестности, и дыма от сгорающих деревьев и домов на пути лавы.

Раскаленная лава движется по острову со скоростью 250 метров в час. Власти пытаются делать насыпи, чтобы направить поток в сторону от жилых домов, но это почти не удается. Спасатели двое суток эвакуируют из опасной зоны жителей и животных. Их размещают в безопасных частях Пальмы.

Власти пока не закрывают аэропорт, чтобы желающие могли уехать. Но предупредили, что запрет на полеты могут ввести в любой момент.

Лава уничтожила более 160 домов. Ущерб от извержения Кумбре-Вьеха уже превысил 400 млн евро.

Напомним, вулкан на испанском острове Пальма активизировался после серии подземных толчков. Власти эвакуировали около пяти тысяч жителей и помогли вывезти сельскохозяйственных животных.

Санта-Крус-де-ла-Пальма, Наталья Рязанова

Санта-Крус-де-ла-Пальма. Другие новости 23.09.21

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