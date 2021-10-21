В Китае три человека погибли, более 30 ранены при взрыве в ресторане

Три человека стали жертвами взрыва газа в ресторане в китайском городе Шэньян. Более 30 человек пострадали, их с различными травмами доставили в больницы, пишет Global times.

Вечером 20 октября рабочие ремонтировали газопровод в городском районе Хэпин, где находится ресторан. Подачу газа на время работ остановили, но утром газовая компания сообщила, что подачу топлива возобновили. В компании подтвердили, что взрыв случился из-за утечки газа, точные причины устанавливаются.

Три человека погибли на месте, более 30 пострадали. В соседних зданиях и стоящих радом автомобилях взрывной волной выбило стекла, повреждены стены. Улицу засыпало обломками и пылью от стен ресторана.

Как сообщал «Новый День», в Батуми обрушился один из подъездов семиэтажного жилого дома из-за взрыва бытового газа. Спасатели достали из-под завалов нескольких пострадавших, жильцов из соседних подъездов эвакуировали.

Шэньян, Наталья Рязанова

Шэньян. Другие новости 21.10.21

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