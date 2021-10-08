В Батуми после взрыва обрушилась многоэтажка. Люди под завалами просят о помощи

В Батуми обрушилась часть семиэтажного жилого дома по улице 26 мая. Предположительно, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. На месте работают спасатели. Они разгребают завалы в надежде найти живых людей. Жителей дома эвакуируют.

По данным грузинских СМИ, из-под обломков вытащили двоих детей, один из которых новорожденный, и несколько взрослых людей. Все они доставлены в больницы.

Под завалами остаются люди. Из-под руин слышны голоса жильцов, просящих о помощи, сообщает телекомпания «Рустави 2». Пока неизвестно, сколько людей находятся под обломками, сообщила исполняющая обязанности мэра Батуми Лела Сурманидзе. По ее словам, причиной происшествия мог стать взрыв газа.

Очевидцы ЧП сообщили об обрушении одного из трех подъездов многоэтажки. До начала разрушения они слышали звук сильного взрыва.

В доме проживает около 200 жителей, в обрушившейся части – около 15 семей.

Батуми, Наталья Петрова

Батуми. Другие новости 08.10.21

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