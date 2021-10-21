Трамп объявил о запуске собственной соцсети для правдивых новостей

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной социальной сети, которая получила название TRUTH Social. Политик намерен через нее бороться с тиранией Высоких технологий.

Многие соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа после беспорядков в Вашингтоне в начале января. Бывший президент назвал это несправедливым, поскольку администрация соцсетей не блокирует сообщения Талибана (запрещенная в России террористическая организация).

«Я создал TRUTH Social и Trump Media & Technology Group, чтобы противостоять тирании Высоких технологий. Мы живем в мире, где у Талибана огромное присутствие в Twitter, но вашего любимого американского президента заставили замолчать. Это неприемлемо», – цитирует Трампа The Hill.

Бывший глава государства заявил, что скоро опубликует свою первую правду об обществе и будет бороться с Высокими технологиями.

Дональд Трамп и после потери президентского поста высказывается о важных событиях. Так, на фоне вывода американских войск из Афганистана политик заявил, что США отдали эту страну России. Сам вывод войск Трамп назвал величайшим военным унижением Америки.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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