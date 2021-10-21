Россиянин утонул в штормовом море в Турции

Россиянин утонул в море во время отпуска в турецкой Аланье. По предварительным данным, он не смог выплыть из-за сильных волн во время шторма.

На закате 17 октября 39-летний турист из России решил искупаться. Море штормило, но россиянина это не остановило, он смело вошел в море. однако не смог справиться с большими волнами и до берега не добрался. Спасатели нашли его тело днем 19 октября, сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

Напомним, в Турции почти две недели искали студента из России, который ушел на экскурсию и не вернулся. Его тело нашли другие туристы в воде около Принцевых островов.

Аланья, Наталья Рязанова

Аланья. Другие новости 21.10.21

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