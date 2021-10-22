Правительство Молдавии одобрило режим ЧП на месяц из-за дефицита газа

Правительство Молдавии поддержало инициативу главы кабмина о введении чрезвычайного положения из-за нехватки газа. Особый режим будет установлен на 30 дней после одобрения парламента, пишет «Интерфакс».

Ранее премьер-министра страны Наталья Гаврилица созвала комиссию по чрезвычайным ситуациям для обсуждения сложной обстановки в энергетическом секторе. По ее мнению, введение ЧП позволит обойти громоздкие процедуры и быстрее закупить топливо из альтернативных источников.

Вместе с одобрением режима ЧП правительство выделило из госрезерва 16 тыс. тонн мазута. Нехватка голубого топлива в Молдавии составляет «критические» 16 млн кубометров.

Кишинев, Наталья Рязанова

Кишинев. Другие новости 22.10.21

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