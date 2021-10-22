Премьер Молдавии призвала ввести ЧП из-за дефицита газа

В Молдавии созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям для решения вопроса о дефиците газа в стране. Молдавская премьер-министр Наталья Гаврилица призвала ввести чрезвычайное положение.

«Соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. Попросим парламент и правительство ввести чрезвычайное положение. Имеющихся рычагов недостаточно для преодоления ситуации в энергетическом секторе», – цитирует политика ТАСС.

В Молдавии уже действует «режим тревоги» из-за ситуации в энергетическом секторе. Но ЧП позволит быстрее закупить газ из других источников в обход некоторых установленных процедур. По словам Гаврилица, нехватка голубого топлива достигла «критического уровня» – 16 млн кубометров.

«Договоренности по газу с «Газпромом» нет. Нет и уверенности в том, что она будет достигнута. Потребности в газе в октябре были удовлетворены лишь на 67%. Давление в газотранспортной сети находится на критическом пределе», – добавила глава молдавского правительства.

Власти Молдавии ведут переговоры с «Газпромом» и просят снизить цену на топливо до 200-300 долларов за тысячу кубометров. На время переговоров цена на газ одобрена на уровне 790 долларов, что ниже рыночной. При этом, Молдавия обещает погасить газовые долги и не мешать инвестиционным планам «Газпрома» на территории республики.

Ранее из-за резкого роста цен на электроэнергию на оптовом рынке один из крупнейших в Чехии поставщиков электроэнергии и газа – Bohemia Energy сообщил о закрытии. Подорожание газа привело также к банкротству британских энергокомпаний Pure Planet и Colorado Energy.

В Болгарии ожидается повышение тарифов на газ на 80%, аналитики спрогнозировали энергетический кризис в стране. Взлетевшие цены на природный газ повергли Украину в глубочайший энергетический кризис – со всеми вытекающими социальными последствиями. О наступлении аналогичной ситуации на Украине объявила бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко. По ее мнению, отказ кабинета президента Владимира Зеленского следовать кризисным рекомендациям Еврокомиссии усугубляет ситуацию.

Кишинев, Наталья Рязанова

Кишинев. Другие новости 22.10.21

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