Два британских энергопоставщика обанкротились из-за дороговизны газа

Энергетические компании Pure Planet и Colorado Energy в Великобритании объявили о банкротстве на фоне высоких цен на газ. Сообщение об этом опубликовано на сайте национального энергорегулятора Ofgem.

Colorado Energy обеспечивала энергией 15 тыс. потребителей, а вот число клиентов Pure Planet достигало 235 тыс. Регулятор посоветовал всем потребителям сохранять спокойствие – их передадут другим поставщикам.

Накануне одна из крупнейших чешских энергокомпаний Bohemia Energy объявила о закрытии. Фирма обеспечивала клиентов электричеством и газом, но оказалась не готова к рекордно высоким ценам на топливном рынке. Предполагается, что потребителей переведут к другим поставщикам с участием государства.

Напомним, в Европе набирает обороты энергетический кризис. 8 октября Албания ввела режим чрезвычайного положения из-за дефицита электроэнергии на фоне высоких цен.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя ситуация на энергетическом рынке – следствие ошибочной политики европейских властей. Массовый переход на энергию ветра и отказ от долгосрочных контрактов на поставку топлива вызвал дефицит энергии и рост цен.

Лондон, Наталья Рязанова

Лондон. Другие новости 14.10.21

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