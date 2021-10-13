Путин развеял мифы о «руке» Москвы: газовый кризис в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

Высокие цены на газ не выгодны производителям энергоресурсов, поскольку такая ситуация провоцирует остановку всей экономики, что обернется негативными последствиями для всех. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». По его словам, некоторые «партнеры» в Европе, обвиняя Москву в создании кризиса, сейчас пытаются перекладывать «с больной головы на здоровую».

Путин пояснил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии. «Иногда слушаешь, что на этот счёт говорится – удивляешься, просто удивительно, как будто не видят цифр – я ещё об этом скажу, – не видят реалий, просто прикрывают свои собственные ошибки. Всё последнее десятилетие шаг за шагом в европейскую энергетику закладывались системные изъяны. Именно они и привели к масштабному кризису рынка в Европе», – пояснил он, обратив внимание, что, когда на ведущих позициях была атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было, – «неоткуда было им взяться».

Комментируя высказывания о том, что высокие котировки играют на руку производителям сырья, позволяют им получать сверхприбыли, не прилагая никаких видимых усилий, Путин заявил, что те, кто отстаивает такую позицию, не понимают, о чем говорят. «Резкий, многократный рост цен на энергоресурсы «вгоняет» предприятия, экономику, коммунальную сферу в ситуацию кардинального увеличения затрат, вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объёмы производства. А значит, высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей», – констатировал президент РФ.

«Для любого рынка важна стабильность и предсказуемость. Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и в Европе, обеспечивает гарантированные, бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордные объёмы поставок газа на глобальный рынок. <…> Мы последовательно работаем над укреплением энергетической безопасности всего европейского континента», – сказал Путин.

При этом глава государства обратил внимание на совместную реализацию с европейскими компаниями крупных инфраструктурных проектов – «Турецкий поток», «Балканский поток», «Северный поток-1» и «Северный поток-2». «Их задача – на годы вперёд обеспечить устойчивость и предсказуемость поставок газа в тех объёмах, которые необходимы странам Европы», – подчеркнул президент РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.10.21

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