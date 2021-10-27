Работники Цукерберга подали в суд на него и супругу за домогательство

Два бывших работника семьи основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан подали в суд на бизнесмена и его жену. Пару обвинили в сексуальных домогательствах и дискриминации, передает телеканал NBC.

Один из истцов – бывший управляющий домашним хозяйством, пожелавший остаться неизвестным. Он работал на Цукерберга два года, с января 2017 года по март 2019-го. Второй истец – сотрудница компании в сфере безопасности Limitless Specialty Services LLC Миа Кинг. Ее сотрудничество с бизнесменом и его женой продлилось с мая 2018 года по февраль 2019 года.

Оба бывших работника заявили, что неоднократно получали неуместные и унизительные замечания в свой адрес. Иногда высказывания касались расы темнокожей Мии Кинг. Но в иске не упоминается компания Facebook.

Представитель семьи Бен ЛаБолт заявил, что обвинения невозможно подтвердить и они озвучены, чтобы «несправедливо унизить наших коллег».

Ранее около 20 мировых новостных агентств анонсировали материалы против Facebook на основе истории Фрэнсис Хауген. Во время слушаний в Конгрессе она обвинила бывшего работодателя в весьма избирательной борьбе с разжиганием ненависти и дезинформацей.

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