На Филиппинах почти 150 тыс. доз вакцины от Covid-19 уничтожены в пожаре

Пожар в административном здании на Филиппинах уничтожил 148,6 тыс. доз вакцин от коронавируса. В помещении хранился запас препаратов разных производителей, передает ТАСС.

Инцидент случился в провинции Южный Замбоанга, где 3 ноября планировалась вакцинация подростков 12-17 лет препаратом Moderna. Возгорание случилось в здании, в котором хранились 88 938 доз вакцины, произведенной Pfizer, 36 164 доз вакцины Sinovac, 14 400 доз Moderna и 9 176 доз препарата от AstraZeneca.

Напомним, число заболевших Covid-19 на Филиппинах превысило 2,79 млн человек. Президент страны Родриго Дутерте предложил прививать от коронавируса по ночам. Он пригрозил использовать эту меру на тех, кто до сих пор сомневается в том, делать ли прививку, или настроен против вакцинации.

Манила, Наталья Рязанова

Манила. Другие новости 02.11.21

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