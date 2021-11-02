Более 100 стран решили остановить вырубку лесов к 2030 году

Лидеры более 100 мировых стран договорились прекратить вырубку лесов к 2030 году. Соглашения подписали государства, на территории которых расположены 85% лесов мира.

В сделке участвуют Россия, Канада, Китай, Бразилия, Колумбия, США, Великобритания, Индонезия и ряд других стран. Залог по международной сделке составил 14 млрд фунтов стерлингов, то есть 19,2 млрд долларов. Часть денег передадут развивающимся странам для восстановления поврежденных земель, борьбы с лесными пожарами и поддержку коренных народов.

Кроме того, 28 стран обязались остановить вырубку ради расширения торговли пальмовым маслом, соей, какао и другими сельскохозяйственными продуктами, пишет BBC.

Участники саммита по климату также договорились создать фонд на 1,1 млрд фунтов стерлингов ради защиты тропического леса в бассейне реки Конго, второго по величине в мире.

В сентябре экологи предупредили об угрозе исчезновения трети деревьев в мире из-за деятельности человека. Самая большая угроза нависла над видами, растущими в Малайзии, Индонезии, Бразилии, Китае, Колумбии и Венесуэле.

Глазго, Наталья Рязанова

Глазго. Другие новости 02.11.21

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