Экологи заявили о риске исчезновения трети деревьев в мире

Треть деревьев в мире находится под угрозой исчезновения из-за деятельности человека. Об этом сообщается в докладе, опубликованном на сайте Международной организации по охране ботанических садов (BGCI).

Специалисты проанализировали результаты исследований, проведенных за последние пять лет. В мониторинг попали 58 497 видов деревьев по всему миру.

«Теперь мы знаем, что 30% видов деревьев находятся под угрозой исчезновения, и по меньшей мере 142 вида деревьев зарегистрированы как вымершие в дикой природе», – говорится в докладе организации.

Основную угрозу для деревьев представляют сельскохозяйственная деятельность, вырубка лесов, животноводство, пожары, распространение инвазивных вредителей и болезней. Кроме того, изменение климата оказывает на деревья четко измеримое воздействие. Наибольшее количество видов, которым грозит исчезновение, произрастают в Малайзии, Индонезии, Бразилии, Китае, Колумбии и Венесуэле.

В докладе также отмечаются и позитивные тенденции. Так, благодаря усилиям, предпринимаемым ботаническим сообществом, 64% всех видов деревьев можно найти хотя бы в одной охраняемой зоне и около 30% можно обнаружить в ботанических садах.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

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