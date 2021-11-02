Министр культуры Эстонии раскритиковала антиковидные меры в стране и уволилась

Министр культуры Эстонии Аннели Отт объявила об отставке из-за несогласия с проводимой в стране политикой на фоне пандемии. По ее мнению, действия властей должны объединять людей в трудный час, а не разъединять.

«Мы должны выйти из кризиса едиными. Мы работаем для всего народа Эстонии. Если задаться целью, можно найти решения, которые будут объединять, а не разъединять», – цитирует министра Delfi.

Аннели Отт единственная в правительстве долгое время не делала прививку от коронавируса. Министр привилась первой дохой вакцины, но признала, что прошла бы вакцинацию еще позже, если бы не повсеместные запреты для непривитых. Она высказалась против давления общества на непривитых людей.

«Сложилась ситуация, когда во многих местах человек с отрицательным тестом не может устроиться на работу. Я не считаю это правильным. Нам нужно найти решение, которое сохранило бы возможность для людей ходить на работу. Поэтому я решила, что не могу оставаться на посту министра в этом правительстве», – заявила Аннели Отт.

Напомним, 29 октября в Эстонии ввели новые ограничения в связи с распространением Covid-19. Граждан обязали носить маски внутри всех помещений, даже в бассейнах и саунах. При населении в 1 330 068 человек коронавирусом в стране заболели уже 188 522.

Таллин, Наталья Рязанова

Таллин. Другие новости 02.11.21

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