США одобрили вакцину от Covid-19 для дошкольников

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США одобрил вакцинацию детей в возрасте от пяти до 11 лет препаратом Pfizer. Документ подписан вечером 2 ноября, передает «Интерфакс».

Медики планируют снизить передачу вируса в зимнее время на 8% за счет вакцинации детей. Для дошкольников и младших школьников дозу уменьшат втрое по сравнению с количеством препарата, рекомендованного подросткам старше 12 лет. Уколов будет два, с промежутком в три недели.

Специалисты особо проверили препарат Pfizer на повышение риска сердечных заболеваний и объявили о его безопасности. По их словам, вредные последствия Covid-19 в случае заражения могут быть куда хуже для детского сердца.

Ранее Белый дом анонсировал вакцинацию около 28 млн детей в возрастной группе 5-11 лет. Прививки от Covid-19 можно будет сделать не только в кабинете педиатра или у школьного медработника, но и в ближайшей аптеке. Регулятор несколько месяцев проверял препарат и работал над системой вакцинации детей.

США закупили 65 млн доз вакцины специально для педиатрии, и первые 15 млн доз отправят в пункты вакцинации уже в первую неделю после одобрения.

Вашингтон, Наталья Рязанова

Вашингтон. Другие новости 03.11.21

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