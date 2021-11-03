Число больных Covid-19 в Европе растет пятую неделю подряд

Заболеваемость в Европе растет пять недель подряд, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Это единственная часть света, где число больных не снижается, передает «Интерфакс».

С 25 по 31 октября заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 3%, а в европейских странах – на 6%. В других регионах число новых случаев уменьшается, заметнее всего в восточно-средиземноморском регионе – на 12%, а также в Африке и Юго-Восточной Азии – на 9%.

А вот количество летальных исходов растет в нескольких регионах. Заметнее всего в Юго-Восточной Азии (на 50%), в Европе (на 12%). За неделю в мире зарегистрировали более 50 тыс. смертей.

По данным Роспотребнадзора, на 3 ноября в мире выявлены 247 524 293 заболевших Covid-19, из них 383 448 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.

Напомним, в конце августа Евросоюз объявил, что достиг цели вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения. Власти призвали граждан европейских стран продолжать прививаться.

В конце сентября Италия подсчитала, что Covid-19 стал четвертой по значимости причиной смерти в Италии. При этом, 94% стран сообщили в ВОЗ о существенных изменениях в услугах здравоохранения.

Женева, Наталья Рязанова

Женева. Другие новости 03.11.21

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