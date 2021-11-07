Суд приостановил обязательную вакцинацию в американских фирмах

Апелляционный суд Нового Орлеана в американском штате Луизиана временно отменил обязательную вакцинацию от коронавируса в больших фирмах. Десятки компаний подали в суд на Белый дом при поддержке прокуратуры штатов Техас, Юта, Луизиана, Южная Каролина.

Обязательная вакцинация в фирмах со штатом в 100 человек и более приостановлена на два месяца, до 4 января. Уже 8 ноября суд ждет письменные возражения Белого дома на иски и обоснование для распоряжения об обязательной прививке от Covid-19, пишет Bloomberg.

Истцы заявили, что обеспокоены законностью данной меры и тем, не нарушает ли решение властей нормы Конституции США. Компании заявили, что Белый дом не имеет права принуждать их сотрудников к вакцинации и лишать права трудиться тех, кто не привился.

Сотрудников американских компаний со штатом 100 человек и более обязали привиться от коронавируса до 4 января 2022 года. А для новых работников вакцинацию должны проводить каждую неделю, чтобы не оставалось не привитых.

В сентябре президент США Джо Байден подписал указ об обязательной вакцинации сотрудников федеральных ведомств, число которых достигает 2,1 млн человек. В начале ноября под угрозой увольнения оказались тысячи сотрудников американской разведки, где доля непривитых составила 20-40% от штата.

Новый Орлеан, Наталья Рязанова

Новый Орлеан. Другие новости 07.11.21

Около 20 человек стали жертвами массового ДТП в Мексике. / В Германии мужчина ранил троих в поезде. / Полиция США прикладывает все усилия для срыва показов фильма Пригожина «16-й». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»