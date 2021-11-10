США развернули новое подразделение в Европе против «напористой» России

Военное руководство США возродило подразделение времен «холодной войны» из-за роста напряженности между НАТО и «напористой Россией». 56-е артиллерийское командование разместится в ФРГ и станет ключевой структурой в Европе, пишет The Washington Times.

Подразделение должно синхронизировать армии европейских стран. А также расширить зону поражения потенциальных целей для американских военных сил.

«Это ключевое командование в европейском регионе. Нам его действительно не хватало», – заявил командующий войсками США в Европе и Африке генерала Кристофера Кавиоли.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что США стягивают военные силы к границе России. В акватории Черного моря становится все больше американских кораблей, которые в МО РФ считают началом многонациональной группировки.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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