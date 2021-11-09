Минобороны РФ: США стягивают силы к границе России

США собирают многонациональную вооруженную группу около российской границы, заявили в министерстве обороны России. Черноморский флот держит действия американских кораблей на контроле.

«США создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в Черноморском регионе», – цитирует сообщение МО РФ ТАСС.

В военном ведомстве напомнили, что 30 октября в Черное море вошел американский эсминец Porter с управляемыми ракетами. 3 ноября к нему присоединился танкер John Lenthall, а на следующий день – штабной корабль Mount Whitney. А над черноморской акваторией всего в 100 км от границы РФ пролетали два стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США.

В Минобороны отметили, что Америка совершает все эти действия для военного освоения территории Украины. «Налицо изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», 15 октября Минобороны РФ вызывало военного атташе США после попытки американского эсминца пройти госграницу России в районе залива Петра Великого. Корабль Chafee несколько дней находился в акватории Японского моря и вдруг попытался нарушить российскую границу, но ему помешал большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц».

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.11.21

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